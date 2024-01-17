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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde trafik kazası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde trafik kazası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç, motosikletiyle kamyonete arkadan çarptıktan sonra kamyonun altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uşan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini derinden üzdü.

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde trafik kazası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17.01.2024 - 22:28,  Güncelleme: 22:35
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Uşan (19) idaresindeki motosiklet kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalan genç ağır şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan genci hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Uşan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Uşan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini üzdü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde trafik kazası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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