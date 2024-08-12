Aydın\'da traktör kazası: 1 kişi yaralandı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde traktörün ani fren yapması sonucu römorktan düşen 1 kişi yaralandı.

Olay, Buharkent ilçesi Zafer Mahallesi Sanayi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin bahçesinde traktörün ani fren yapması sonucu römorkta bulunan T.D., dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle T.D. başından aldığı darbe ile yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı T.D.'yi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN