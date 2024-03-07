Aydın'ın İncirliova ilçesinde tren kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde tren kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde tren kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.03.2024 23:18
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda trenin çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, İncirliova İlçesi Hürriyet Mahallesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa hareket halindeki tren çarptı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde trenin çarptığı ve ismi öğrenilemeyen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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