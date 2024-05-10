Aydın'da Üniversite Öğrencisinin Ölümüyle Sonuçlanan Asansör Kazası Davasında Sanıkların Savunmaları Yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da Üniversite Öğrencisinin Ölümüyle Sonuçlanan Asansör Kazası Davasında Sanıkların Savunmaları Yapıldı

Aydın\'da Üniversite Öğrencisinin Ölümüyle Sonuçlanan Asansör Kazası Davasında Sanıkların Savunmaları Yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki öğrenci yurdunda meydana gelen asansör kazasıyla ilgili üçüncü dava görüldü. Sanıklar savunmalarını yaparken, bilirkişi raporunun yenilenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davada ayrıca asansörün yapı müteahhidi olan firma, muayene kuruluşu ve ilgili belediyenin de dahil edilmesi talep edildi.

10.05.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki öğrenci yurdunda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör kazası ile ilgili görülen üçüncü davada sanıklar savunmalarını yaparken, eksikler nedeniyle bilirkişi raporunun yenilenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. ile firma sahibi H.T. tutuklanmıştı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. de yakalanarak tutuklanmış, firmanın elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmıştı. Sanık sayısının 5'e yükseldiği olayla ilgili bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü dava görüldü. Zeren Ertaş'ın ailesi ve avukatlarının katılmadığı davada, tamamlanan ikinci bilirkişi raporuna göre sanıklar savunmalarını gerçekleştirdi.

"Beraatimi istiyorum"

Sanıklar önceki savunmalarının aynen geçerli olduğunu ifade ederken, sanıklardan R.H.A. savunmasının devamında, "Kazadan sonra mahkeme heyetinizin görevlendirmiş olduğu ilk bilirkişiler firmamı tali kusurlu olarak buldu. Bunun sonucunda iki mahkeme boyunca savunma yaptık. Resmi evraklar şeklinde deliller sunduk, şahit gösterdik, tanık dinlettik. Bu yapmış olduğumuz savunmalar sonrasında da akademisyen olan bir makine mühendisi hocamızdan da uzman görüş raporu da aldık. Burada firmama herhangi bir kusur atfetmeden kusursuz buldu. Mahkemeniz bu savunmalarımızdan sonra ikinci bir bilirkişi raporu istedi. Yeni bir bilirkişi heyeti tekrardan yeni bir rapor sundu. Bu raporun kanaat kısmında gene firmama herhangi bir kusur atfedilmedi. Bu yüzden heyetinizden beraatimi rica ediyorum" dedi.

"İşimi doğru ve düzgün yaptım"

Birinci ve ikinci mahkemede yaptığı savunmaların aynı olduğunu ifade eden sanıklardan H.T. ise, "İkinci bilirkişi raporunda da R.H.A.'nın dediği gibi firması suçsuz bulunduysa benim de firma olarak işimi doğru yaptığım anlamına geliyor. Ben de ilk baştan beri söylediğim gibi montaj firması olarak işimi doğru ve düzgün yaptım. Alnım açık. Geri kalan savunmaları avukatlarım yapacaktır" diye konuştu.

"Elektriksel hiçbir sorun yoktur"

İlk savunmalarının aynen geçerli olduğunu ifade eden sanıklardan elektrik mühendisi N.M. de, "İlk bilirkişi raporunda elektrik mühendisi olarak üzerime bir suç atılmamıştır ve raporda ismim geçmiyor. Ancak ikinci bilirkişi raporunda ismimiz geçti ama suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü tamamen bakım kaynaklı bir sorun olduğu tespit edilen olayda elektriksel hiçbir hata yoktur. Mekanik aksamdan çıkan bir sorun. Bu bilirkişi raporunda da var. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanıkların avukatlarının da savunmalarını yapmasının ardından, sanık avukatları asansörün yapı müteahhidi olan firmanın, A tipi muayene kuruluşu olan firmanın ve ruhsat veren ilgili belediyenin de davaya dahil edilmesini talep etti. Ayrıca bilirkişi raporunda çelişkilerin ve eksiklerin olduğuna dikkat çeken sanık avukatları, bilirkişi raporlarına da itirazda bulundu. Ayrıca bilirkişi heyetinin de hazırladığı raporun profesyonelce yapılmadığı ve bu durumun rapora olan güveni sorgulattığı ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla bilirkişi heyetinin de mahkemeye çağrılması talep edildi.

Şikayetinden vazgeçti

Olayda psikolojik yara aldığı iddiasıyla sanıklardan şikayetçi olan öğrencilerden S.A. ise mahkemede şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek, "Kendim kalp hastasıyım ve bu süreçte çok rahatsız olmaya başladım. Şikayetimden vazgeçiyorum" dedi.

Bilirkişi raporu yenilenecek

Konuşmaların ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı, dava ile ilgili sanık M.B., H.T., R.H.A. ve U.İ.'nin tutukluluk hallerinin devamına, N.M.'nin ise tutuksuz yargılanmasının devamına karar verirken, bilirkişi raporunun yeniden hazırlanmasına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Üniversite Öğrencisinin Ölümüyle Sonuçlanan Asansör Kazası Davasında Sanıkların Savunmaları Yapıldı - Son Dakika

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