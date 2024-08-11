Aydın\'da Uyuşturucu Kullanan 7 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesi uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çine, İncirliova, Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda E.Ç., S.G., R.T., İ.D., H.D., İ.G. ve E.Y. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Çine ve İncirliova ilçesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN