Aydın'da Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Kullanan 5 Şahsı Yakaladı

Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen beş şahsı yakaladı.
Buharkent, Çine, Germencik, Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kuşadası ilçesinde T.S. isimli şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi. T.S., C.K., B.S., Z.K., K.K., F.Y. isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN
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