Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şüpheli şahsın evinin bahçesine sakladığı uyuşturucular, jandarmanın hassas burun köpeği ile kıskıvrak ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Bağarası Jandarma Karakol Komutanlığınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bigiye göre Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde C.Y. isimli şüpheli şahsın ikametinin bahçesinde uyuşturucu madde köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda 900 gram kubar esrar, 77 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adi işlem başlatıldı. - AYDIN