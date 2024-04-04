Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Ekipler, yapmış olduğu çalışmada durumundan şüphelendikleri F.B(40) üzerinde 80 gram esrar, Ş.Ö(34) üzerinde ise 3 gram esrar ele geçirdi. Yapılan kimlik sorgusunda F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. - AYDIN