Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Ekipler, yapmış olduğu çalışmada durumundan şüphelendikleri F.B(40) üzerinde 80 gram esrar, Ş.Ö(34) üzerinde ise 3 gram esrar ele geçirdi. Yapılan kimlik sorgusunda F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, Ö.Ş. ve S.B. isimli sürücülerin kullandığı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü S.B. ve yolcu S.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan patates yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 10 saattir devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri ve iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Çevredeki vatandaşlar da güvenlik tedbirleri konusunda uyarılıyor.
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı şişme branda açtı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kadın ikna edilerek aşağı indirildi ve polis merkezine götürüldü.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TR Düşünce Kulubü'nün düzenlediği iftar programında Kent Konseyi ile ilgili oluşturulacak yeni yapıya dair bilgiler verdi. Amacın Bursa'yı demokrasi şehri yapmak olduğunu belirten Bozbey, Kent Konseylerinin yapısını değiştireceklerini söyledi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emniyet ekipleri, Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yapanlar suçüstü yakalandı ve uyuşturucu ile suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi ve masaj salonu 90 gün süreyle kapatıldı.
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