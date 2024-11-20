Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Gözaltı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Gözaltı

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Gözaltı

Aydın'da jandarma, uyuşturucu operasyonlarında bir günde 26 kişiyi yakaladı.

20.11.2024 10:54
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Aydın'da jandarma ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında bir günde 26 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince bir gün içerisinde 26 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ise muhtelif miktarlarda metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Gözaltı - Son Dakika

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