Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli şahsı yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı/kullanıcılarına yönelik faaliyette 26 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?