Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu madde ticareti ile kullanımı' suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda; A.M.S.'nin (36) bahçe evinde ve S.S.'nin (32) Kuyucak Sanayi Sitesi'ndeki deposuna düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonda; 6,5 gram kristal tabir edilen metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 28 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam ve plastik aparat ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerden metamfetamin ve esrar maddesi kullandığı bilgileri elde edilen H.E.T. (43), O.S. (40), A.M.S. (36) ve S.S. (32) isimli şahısların Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN