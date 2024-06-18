Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

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Aydın'ın Buharkent ve Söke ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından uyuşturucu madde kullanan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Buharkent ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Söke ilçesinde N.B, K.Ş, U.O, S.A, S.A isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. N.B, K.Ş, U.O, S.A, S.A, M.A.K isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken. şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN