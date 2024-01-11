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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelilerin üzerinde kubar esrar ve sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi ve gözaltına alındılar.

Aydın\'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
11.01.2024 - 10:57,  Güncelleme: 10:57
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Aydın'ın Efeler ve Kuşadası ilçelerinde uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucu 7 şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Efeler ve Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, M.İ., N.Ö., A.D., E.D, N.Ö., K.B. ve O.F. isimli 7 şüpheliyi durdurdu. Yapılan üst aramalarında şüphelilerin üzerinde kubar esrar, sentetik hap gibi bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kuşadası, Efeler, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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