Aydın'da Jandarma Operasyonu: 9 Kişi Uyuşturucu Kullanırken Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonu: 9 Kişi Uyuşturucu Kullanırken Yakalandı

Aydın\'da Jandarma Operasyonu: 9 Kişi Uyuşturucu Kullanırken Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde jandarma ekiplerince durdurulan 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalanırken, uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 9 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

03.05.2024 12:08
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Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde jandarma ekiplerince durdurulan 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalanırken, uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette Kuşadası ilçesinde V.A. ve E.S. isimli 2 şüpheli durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan V.A., E.S., A.K., İ.K., G.E., A.Ö., H.K., S.R. ve S.Ç. isimli toplam 9 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Operasyonu: 9 Kişi Uyuşturucu Kullanırken Yakalandı - Son Dakika

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