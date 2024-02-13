Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde H.A., E.K., M.D.K., M.Ç. ve U.A. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan Çine ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen U.T. isimli şüpheli şahıs da düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli hakkında da adli işlemlerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. - AYDIN