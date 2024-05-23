Aydın\'da yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurulan araç ve içerisindeki şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; M.A.T. isimli şüpheli şahıs temin ettiği uyuşturucu maddeyi araç ile Çine ilçesine getirdiği esnada Dorumlar Mahallesi'nde durdurularak yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile bir miktar nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN