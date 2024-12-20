Aydın\'da Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler ilçesinde bir araçta, şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orta Mahalle'de bir araçta, Yeniköy Mahallesi'nde G.K. isimli şahsın üstünde ve ikametinde yapılan aramada; 3 parça halinde 15 gram metamfetamin ve 6 bin 100 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. çıkartıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN