Aydın\'da vinç akaryakıt istasyonuna daldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir vinç, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarparak durdu.

Kaza, gece saatlerinde İzmir Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. yönetimindeki 09 ADD 44 plakalı vinç bulvar üzerinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarparak durabildi. Kazanın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralanmazken, akaryakıt pompasında ve araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN