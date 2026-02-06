Aydın'da vinç akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aydın'da vinç akaryakıt istasyonuna daldı

Aydın\'da vinç akaryakıt istasyonuna daldı
06.02.2026 10:15  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir vinç, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Kazada sürücü yaralanmadı, maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir vinç, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarparak durdu.

Kaza, gece saatlerinde İzmir Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. yönetimindeki 09 ADD 44 plakalı vinç bulvar üzerinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarparak durabildi. Kazanın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralanmazken, akaryakıt pompasında ve araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Efeler, Aydın, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da vinç akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
6 Şubat depremlerin simge ismi: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:35:03. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da vinç akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.