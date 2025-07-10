Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
10.07.2025 16:41  Güncelleme: 16:43
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Çine ilçesinde meydana gelen yangında, itfaiye ve orman ekipleri hızla müdahale ederek alevlerin etrafını çevirdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat ve ormanlık alanlarda meydana gelen yangında alevlerin etrafı çevrildi.

Edinilen bilgiye göre, Madran Dağı'nda ormanlık ve bölgeye yakın alandaki yayla evleri kısmındaki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Hava araçları da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yoğun müdahaleleri sonucunda alevlerin etrafı çevrilirken, yangının kısmen kontrol altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Bölgede yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3-sayfa, İtfaiye, Tarım, Yaşam, Çine, Son Dakika

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