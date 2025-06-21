Aydın'da Yangın Nedeniyle Köyler Tahliye Ediliyor

Aydın'da köyler tahliye edilmeye başlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri köylüleri KYK yurtlarına naklediyor

AYDIN - Efeler ilçesine bağlı Savrandere Mahallesi yakınlarında çıkan ve hızla yayılan zirai alan yangınında bazı yerleşim yerleri tahliye edilmeye başlandı. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve tankerlerin yanı sıra otobüsler de sevk edildi. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri ile KYK Yurtlarına naklediliyor.

Bugün öğleden sonra saat 15: 00 sıralarında başlayan ve hızla ilerleyen yangına havadan ve karadan süren aralıksız müdahalelere rağmen alevler yüzlerce dönüm alana yayıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekiplerinin yoğun mücadelesine havadan helikopter ve uçaklar da destek verdi. Havanın rüzgarlı ve zeminin oldukça kuru olması nedeniyle Savrandere'de başlayıp Böcek Mahallesi'ne ulaşan yangın şimdi de tepeyi aşarak Bademli Mahallesi'ne yaklaştı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da söndürme çalışmalarını yakından takip ettiği yangında Bademli Mahallesi'nin tahliyesine karar verildi.

Bölgeye sevk edilen otobüslerle Bademli Mahallesi'nde oturanlar KYK yurtlarına taşınıyor.