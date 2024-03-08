Aydın'da yapılan operasyonda 76 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da yapılan operasyonda 76 kişi yakalandı

Aydın\'da yapılan operasyonda 76 kişi yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 76 kişi yakalandı. Operasyona 109 ekip ve 399 personel katıldı. Yakalanan şahıslardan 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.03.2024 09:26
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Aydın'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 76 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 109 ekip ve 399 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekiplerce yapılan çalışmalarda haklarında 2 yıl altı kesinleşmiş hapis cezası olan 20 şahıs, 2 ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 17 şahıs, 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs, 10 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs ile ifadesi alınmaya yönelik 33 şahıs olmak üzere 1'i yabancı uyruklu toplam 76 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yapılan operasyonda 76 kişi yakalandı - Son Dakika

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