Aydın'da yapılan yol kontrolünde 243 kişi ve 39 araç sorgulandı - Son Dakika
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Aydın'da yapılan yol kontrolünde 243 kişi ve 39 araç sorgulandı

Aydın\'da yapılan yol kontrolünde 243 kişi ve 39 araç sorgulandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok yol kontrolünde 243 kişi ve 39 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 41 bin 27 TL trafik idari para cezası uygulandı.

30.04.2024 11:42
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen şok yol kontrolünde 243 şahıs ve 39 araç sorgulandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde bulunan Asayiş Timleri, Trafik Timleri, JASAT Unsuru ile vatandaşların huzur ve emniyeti amacıyla Efeler ilçesi Işıklı, Şevketiye, Kuyulu ve Kadıköy mahallelerinde umuma açık yer kontrolü ve şok yol kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 243 şahıs, 39 araç sorgulanırken, 2 adli ve 6 idari işlem sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere toplamda 41 bin 27 TL trafik idari para cezası işlemi uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yapılan yol kontrolünde 243 kişi ve 39 araç sorgulandı - Son Dakika

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