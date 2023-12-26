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Aydın'da yasa dışı silah ticaretine operasyon - Son Dakika
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Aydın'da yasa dışı silah ticaretine operasyon

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı silah ticareti yapan şahısların ikametlerinde tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Aydın\'da yasa dışı silah ticaretine operasyon
26.12.2023 - 10:05,
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Aydın'ın Söke ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, iki şüpheli şahsın ikametlerinde tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı silah ve mühimmat imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmada, Söke ilçesinde C.Y ve F.Y isimli şüpheli şahısların ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 78 adet tabanca fişeği, 8 adet kartuş ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın, Söke, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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