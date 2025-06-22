Aydın\'da Zirai Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke ilçesinde çıkan zirai alanda çıkan ve ormana yayılan yangının çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çerçioğlu, "Yangını kontrol altına almak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yangın, Bağarası Mahallesi'nin üst kısımlarında bulunan zirai alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları da ekiplere havadan destek verdi.

Başkan Çerçioğlu bölgeye geldi

Zirai alanda çıkan ve büyüyerek ormana yayılan yangın haberini alır almaz Bağarası Mahallesi'ne gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek yangının son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Çerçioğlu, "Söke Bağarası Mahallesi'nde çıkan ve bölgede yayılan orman yangınını yerinde inceledik. Yangını kontrol altına almak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN