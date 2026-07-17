Söke'deki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Söke'deki yangın kontrol altına alındı

Söke\'deki yangın kontrol altına alındı
17.07.2026 20:17  Güncelleme: 20:18
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Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 150 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yangında 150 hektar zirai alan zarar gördü.

Yangın, Çalıköy ile Avşar Mahalleri arası Yağbasan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalara başladı. Havadan ve karadan yoğun şekilde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 150 hektar alan zarar gördü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Aydın, Yaşam, Söke, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'deki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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