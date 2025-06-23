Aydın\'da Zirai Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede söndürme çalışması başlatıldı. - AYDIN