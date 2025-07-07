Aydın\'da Zirai Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kızılcaköy Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN