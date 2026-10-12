Aydın Didim açıklarında balıkçı teknesindeki yaralı, Sahil Güvenlikçe tahliye edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçı teknesinde yaralanan şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Tekneye ulaşan ekipleri yaralı şahsı alarak karaya çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.