Aydın Didim açıklarında balıkçı teknesindeki yaralı, Sahil Güvenlikçe tahliye edildi - Son Dakika
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Aydın Didim açıklarında balıkçı teknesindeki yaralı, Sahil Güvenlikçe tahliye edildi

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Aydın Didim açıklarında balıkçı teknesindeki yaralı, Sahil Güvenlikçe tahliye edildi
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Didim açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Tekneye ulaşan ekipler yaralı şahsı karaya çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti, şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçı teknesinde yaralanan şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Tekneye ulaşan ekipleri yaralı şahsı alarak karaya çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikDenizcilik3. SayfaGüvenlikGüncelDidimAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Didim açıklarında balıkçı teknesindeki yaralı, Sahil Güvenlikçe tahliye edildi - Son Dakika
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