Aydın Didim\'de Sahil Güvenlik lastik bottaki 2\'si çocuk 10 düzensiz göçmeni yakaladı

Aydın'ın Didim ilçesinde kıyı gözetleme aracı tarafından tespit edilen lastik bottaki 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-51) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 8 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.