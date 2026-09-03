Aydın Efeler\'de motosiklet sürücüsü panik fren yapınca devrildi, hafif yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin önüne çıkacağını düşünerek panik fren yapan motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 3 metre sürüklenen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvarı üzerinde seyir halinde olan 09 ARA 760 plakalı motosiklet sürücüsü F.T., yol bağlantı noktasındaki otomobilin önüne çıkacağını düşünerek panik fren yaptı. Bir anda hakimiyeti kaybolan motosiklet ile birlikte sürücü F.T. yere düşerek yaklaşık 3 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.