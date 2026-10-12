Aydın Efeler'de penceredeki 5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Efeler'de penceredeki 5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler\'de penceredeki 5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3. katındaki pencerede görülen 5 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, çocuğun evde yalnız olmadığını belirleyerek anneyi uyardı.

Aydın'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki evin penceresinde görülen 5 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Çocukla iletişim kuramayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler küçük çocuğun evde yalnız olmadığını belirleyince aileyi uyararak normale döndü.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki N.S.'nin bulunduğu eve, annesinin bir arkadaşı geldi. İddiaya göre, yorgun olduğu için dinlenmek isteyen anne çocuğunu arkadaşına emanet ederek uyudu. Bu sırada apartmanın 3'üncü katındaki evin penceresinden dışarıya bakan küçük çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar, çocukla iletişim kurmaya çalıştı. Seslenmelerine rağmen çocuktan cevap alamayan vatandaşlar, küçük çocuğun evde mahsur kalmış olabileceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç yardımıyla polis ekipleri ile birlikte çocuğun bulunduğu 3'üncü kata yükseldi. Pencereden evin içerisini kontrol eden ekipler, içeride başka kişilerin de bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine merdivenli araçla aşağıya inen ekipler, polisle birlikte dairenin kapısını açtırarak evdekilerle görüştü. Yapılan görüşmede küçük çocuğun evde yalnız olmadığı anlaşılırken, polis ekipleri tarafından anneye gerekli uyarılarda bulunuldu. Çocuğun mahsur kalmadığının belirlenmesinin ardından itfaiye ve polis ekipleri normale döndü.

Kaynak: İHA
Acil DurumGüvenlik3. SayfaİtfaiyeEfelerGüncelPolisÇocukAydınYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 17:41:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın Efeler'de penceredeki 5 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei