Aydın Efeler\'de sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı, belediye çalışma başlattı

Aydın Efeler'de sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı, belediye çalışma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Efeler ilçesinde etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanırken, yollarda su birikintileri oluştu ve trafikte zorluk yaşandı; belediye ekipleri çalışma başlattı.
Aydın'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.
Meteorolojinin Aydın için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış, Efeler ilçesinde etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde bir anda başlayan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri yağışla birlikte trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Belediye ekipleri ise yağış dolayısıyla olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı. Aydın'da yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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