Aydın Efeler\'de yakalanan 31 düzensiz göçmen sevk edildi, 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmada, bir ikamet ve araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Efeler ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin bir ikamet ve araçta yaptığı çalışmada 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı 3 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 31 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.