Aydın Efeler'de Ziraatçılar Kavşağı'nda trafoya çarpan otomobilde yaralanan olmadı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de Ziraatçılar Kavşağı'nda trafoya çarpan otomobilde yaralanan olmadı

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Aydın Efeler\'de Ziraatçılar Kavşağı\'nda trafoya çarpan otomobilde yaralanan olmadı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, Ziraatçılar Kavşağı'nda orta refüje çıkarak trafoya çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta büyük hasar oluştu ve otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çıkarak trafoya çarptı. Kazada araçta büyük çapta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Kaza, Ziraatçılar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki otomobil, önünde seyreden transit araca çarpmamak için manevra yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çıkarak trafoya çarptı. İhbar üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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