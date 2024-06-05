Aydın'ın Buharkent ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Aydın'ın Buharkent ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

05.06.2024 13:04
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Kızıldere Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerinde yakın bir noktadaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevlerin ormanlık alan ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Buharkent ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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