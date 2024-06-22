Aydın\'ın Çine ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

3.Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm zeytinlik alan yanarak zarar gördü.

Yangın, Halaçlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Karadan 8 arazöz, 2 su tankeri ile 50 personel müdahale ederken, 2 helikopter ve 2 uçak ile de havadan yangına müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, 30 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - AYDIN