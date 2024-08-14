Aydın'ın Çine ilçesinde iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çine Soğukoluk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde bir miktar paranın kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalındığı ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını S.Ş. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN