Aydın\'ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı

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Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıkarken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, Hallaçlar Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - AYDIN