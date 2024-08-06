Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın\'ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları tarafından yakalanan 31 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

06.08.2024 09:37
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-35, KB-7) tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne göndrildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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