Aydın\'ın Efeler ilçesinde saman yangını çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan saman yangınında alevler geceyi aydınlattı.

Yangın, Kuyulu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftçinin hayvanlara vermek üzere topladığı saman yığınının olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlardan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri rüzgarın da etkisi ile tüm samanları kaplayan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yüklü miktarda saman küle dönerken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN