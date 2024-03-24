Aydın\'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki iki katlı apartmanın birinci katında yaşayan S.İ.'nin (80) evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı adam ve bakıcısı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, üst katta bulunan daire de zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN