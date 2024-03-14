Aydın\'ın Koçarlı ilçesinde ticari araç devrildi, 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ticari bir aracın yoldan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Sobuca Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde bir pide dükkanının çalışanlarının bulunduğu seyir halindeki 09 T 6511 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Yoldan çıkıp tarlaya uçarak devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
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Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önce evcil hayvanı kasten öldürmek suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen etlerin incelenmesi sonucunda tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edilerek imha edildi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybederek elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Devrilen direklerin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde bulunan bir kıraathaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kıraathanede bulunan B.T. hafif şekilde yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı ambulansta tedavi edildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
İstanbul'da öldürülen Eros isimli kedinin davasında sanık hakkında çıkan serbest bırakılma kararı, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Mahkemenin iyi hal indirimi uygulaması sonucunda sanığın cezası 2,5 yıla indirilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanması kararı verildi. Hayvan hakları savunucuları bu karara tepki göstermek için basın açıklaması yaptı ve oturma eylemi gerçekleştirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda fosforik asit yüklü bir tırın kupa kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda tırın kupa kısmı tamamen yanarken, çevreye yayılan zehirli gaz bertaraf edildi. Olay sonucunda otoyolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin evinde yapılan baskında 104 gram uyuşturucu, bir miktar esrar, 34 kök kenevir, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, kenevir tohumu ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde fosforik asit yüklü tırın kupa kısmı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevreye yayılan zehirli gaz bertaraf edildi.
Polonya'da bugünden itibaren yürürlüğe giren yasa ile alkollü araç kullanan sürücülerin arabalarına el konulacak. Yapılacak trafik kontrollerinde 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin araçlarına el konulacak. Ayrıca trafik kazasına karışan ve kanında 1 promil ve üzeri alkol tespit edilen sürücüler ile kazaya karıştıktan sonra olay yerini yayan ya da terk eden sürücülerin de araçlarına el konulacak. Alkollü sürücünün yakalandığı araç kendisine ait değilse sürücüye aracın değerinde para cezası verilecek. Alkollü kullanılan araç kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldiyse sürücüye aracın mevcut değerinde para cezası ödenecek. Bu yasa ile trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Polonya'da her gün 255 kişi alkollü şekilde trafiğe çıkıyor.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli er Ahmet Talha Akçay, silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 22 yaşındaki askerin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Cenaze Samsun'a gönderildi.
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