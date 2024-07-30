Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışması başlatıldı.
Yangın Gencellidere Mahallesi'deki bir arazide meydana geldi. Arazideki yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan yangın söndürme çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?