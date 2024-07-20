Aydın\'ın Nazilli ilçesinde traktör kazası: Afgan uyruklu şahıs yaralandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda devrilen traktörün altına kalan Afgan uyruklu bir şahıs yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, İsabeyli Mahallesi'de öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AEZ 255 plakalı traktörü sürücüsü Afgan uyruklu U.N. (20) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan tarlaya devrilen traktörün altında kalan U.N. yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE, acil sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı şahsı traktörün altından kurtarmak için çalışma başlattı. Zamana karşı yarışan ekipler olay yerine çağrılan vinç yardımıyla traktörü kaldırırken, yaralı şahıs bulunduğu yerden çıkartıldı. İlk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan U.N. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN