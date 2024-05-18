Aydın İncirliova\'da 150 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir eve yapılan baskında 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki Y.Ç.'nin kaçak alkol üretimi yaptığını tespit eden polisler, şüphelinin adresine baskın yaptı. Gece 02.00 sıralarında yapılan operasyonda, 55 litre rakı, 30 litre viski, 65 litre etil alkol olmak üzere toplam 150 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli Y.Ç gözaltına alındı. - AYDIN