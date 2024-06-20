Aydın-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu üzerindeki Germencik ilçesi Hıdırbeyli mevkiinde meydana geldi.

20.06.2024 21:21
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Aydın- İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu üzerindeki Germencik ilçesi Hıdırbeyli mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergül Kaya (51) yönetimindeki 06 TPB 54 plakalı otomobil, arıza nedeniyle park halinde bekleme yapan 35 BGJ 937 plakalı panelvan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilden alevler yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobile ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yangın söndürme tüpü ile yaparken, kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Ergül Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Panelvan aracın sürücüsü G.A. (47) ve yaralı yolcu İ.Y. (47) ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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