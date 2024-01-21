Aydın Karacasu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 4 şüpheli, üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Karacasu ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışma kapsamında E.C.Ö., Ö.O.Ç., A.A. ve Y.A. isimli 4 şüpheli durduruldu. Şüphelilerin yapılan aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN