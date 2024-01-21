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Aydın Karacasu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 4 şüpheli, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı bulundu. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın Karacasu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
21.01.2024 - 10:00,
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 4 şüpheli, üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Karacasu ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışma kapsamında E.C.Ö., Ö.O.Ç., A.A. ve Y.A. isimli 4 şüpheli durduruldu. Şüphelilerin yapılan aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Karacasu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Karacasu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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