Aydın Köşk ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu karı koca odluğu öğrenilen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde Köşk-Başçayır yolu Kızılcayer köyü ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası henüz tespit edilemeyen Aykut A. yönetimindeki kamyonet, Köşk istikametinden Başçayır istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ve acil yardım ekipleri sürücü ve yaralıları yola çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü ve eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN