Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu karı koca odluğu öğrenilen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza sabah saatlerinde Köşk-Başçayır yolu Kızılcayer köyü ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası henüz tespit edilemeyen Aykut A. yönetimindeki kamyonet, Köşk istikametinden Başçayır istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak dereye uçtu.
Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ve acil yardım ekipleri sürücü ve yaralıları yola çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücü ve eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın Köşk ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Zonguldak'ta trafik polisleri tarafından düzenlenen dronlu bayram denetimlerinde 12 sürücüye 18 bin 981 lira ceza uygulandı. Denetimde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, trafik muayenesi yaptırmama, psikoteknik belgesi bulunmama, trafik sigortası yaptırmama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi ihlaller tespit edildi.
Erzurum'da bayram namazı sonrası il protokolü tarihi Ulu Camii'nde kılınan bayram namazının ardında vatandaşlar protokol ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve il protokol mensupları katıldı. Bayram namazı sonrası İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlar protokol ile bayramlaştı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Özellikle Filistin'de 3 aydır çok büyük bir zulüm altında ilim ilim inleyen Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını zafere müjde olmasını diliyorum cenabı Allah'tan' dedi. - ERZURUM
Bodrum Akyarlar açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra yapılan yardım çağrısı üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek emniyetle demirletildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde, Şenköy Mahallesi'nde mezarlık ziyaretine giden bir ailenin otomobili bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle otomobil söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İnceleme başlatıldı.
Aksaray'da halkın huzur ve güven içerisinde trafikte seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla bayramın ilk gününde de görev alan jandarma ekipleri yollarda denetim yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri araçları durdurarak sürücü ve araç kontrolleri yaparken, yolcu konumundaki vatandaşları da GBT sorgusundan geçiriyor. Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Bursa'da bir oto acentesi, satılan araçları müşterilere teslim etmek için listelerken, 1.5 milyon lira değerindeki bir ticari aracın olmadığını fark etti. Polis, ihbar üzerine harekete geçerek aracı çalan şüphelinin başka bir suçtan cezaevine girdiğini tespit etti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aracı bulan polis ekipleri, çalıntı plakaları da ele geçirdi ve aracı oto acentesine teslim etti.
Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. H.A. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek Mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü H.A. ile otomobilde bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Operasyonda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde motor kısmı arıza sebebiyle alev alan otomobil küle döndü. Otomobil kullanılmaz hale geldi.
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