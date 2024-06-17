Aydın Köşk'te Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Köşk ilçesindeki boş arazide çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve ekiplerin çalışmaları sonucunda büyümeden kontrol altına alınan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN