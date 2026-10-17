Aydın Köşk\'te yurtta hareketsiz bulunan 11 yaşındaki çocuğun ölümü araştırılıyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde öğrenci yurdunda kalan ve hafızlık eğitimi alan 11 yaşındaki Hamza Baydur, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulundu, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamza Baydur'u (11) uyandırmak isteyen arkadaşları, çocuğun hareketsiz olduğunu fark ederek yurt görevlilerine haber verdi. Küçük Hamza'nın hareketsiz yattığını gören görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamza'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hem öğrenci olan hem de hafızlık eğitimi alan Hamza Baydur'un kalp rahatsızlığının olduğu öğrenilirken, yapılan ilk incelemelere göre küçük çocuğun kalp krizi geçirdiği ihtimali değerlendiriliyor. Akçaköy Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Hamza'nın ani ölümü ailesi, arkadaşları ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.